Mit Amoklauf in Schule zum Pop-Hit

Ein pumpender Bass, fröhliches Gepfeife und eine Melodie, die sofort zum Mitsingen animiert: "All the other kids with the pumped up kicks, you better run, better run - outrun my gun." Hoppla! Was für einen grimmigen Text haben Foster The People da den sorglosen Tönen ihres Hits "Pumped Up Kicks" untergeschoben? "Es geht um einen Typen, der durchdreht, in seiner Schule Amok läuft und den anderen Kindern rät, vor seiner Kanone davonzulaufen", erklärt Bassist Cubbie Fink im KURIER-Interview. "Der Song soll in die Gedankenwelt so eines Typen eindringen und erforschen, was ihn antreiben könnte."