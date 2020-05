"Mimamusch": Stück für Stück Theatermagie

Alternativen zum großen, staatstragenden Theaterbetrieb gibt es in Wien zuhauf, doch in Ottakring, unweit des Gürtels, ist ein Theaterfestival beheimatet, das die Grenzen zum Publikum auf besonders lustvolle Weise überschreitet. Mimamusch begreift sich als "skurriles Strategietheater": Künstler verkaufen sich selbst bzw. ihre Dienstleistung. In den weit verzweigten Gängen, Kojen, Räumen und Katakomben des Ragnarhofs wird überall gekeilt, was das Requisitenzeug hält.



Und so kann sich der neugierige Theaterbesucher hier bis spät in die Nacht aus rund 30 durchschnittlich zwanzigminütigen Stücken, Performances und Dramoletten sein eigenes Programm zusammenstellen - einer Strategie folgend, oder einfach sich fallen lassend in das künstlerisch-zauberhafte Treiben. Manche Preise sind fix, manche Verhandlungssache.