Markantes Sex-Signal mit langer Geschichte

Große Titten, großer Arsch, großer Rummel." Marilyn Monroe über ihre Karriere

Lachhaft. Der Allerwerteste gilt als markantes Sex-Signal mit einer langen Historie. Die Kulturwissenschaftlerin Ingelore Ebberfeld analysierte schon vor Jahren in einer Studie die ganze Bedeutung des Hintern-Gedankens: Das Sitzfleisch der Frauen ist „ein mächtiger sexueller Stimulus für den Mann“. Ein verlässlicher Begleiter auf der Einbahnstraße zur Geilheit.

Schon 1537 schrieb Eustorg de Beaulieu eine Ode an den Arsch: „... Popo, so hübsch gekerbt, so rund und fest, Ach

wie du deinen Partner beben lässt …“ Alfred Delvau stellte in seinem 1864 erschienenen Dictionnaire erotique fest, dass Frauen die Bewegung des Gesäßes bewusst einsetzen, um die Männer zu reizen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Der Po ist nicht das Ende, sondern der Anfang aller Dinge.“ Als „Tortilette“ galt „ein Dämchen, das beim Gehen mit dem Hintern wackelt“.