Linz: Rother Krebs muss bleiben!

Die Gegner des Konzeptes haben nun eine Online-Petition ins Leben gerufen, die den Erhalt des Szenelokals sichern soll. Stellt dieses doch seit Jahrzehnten einen Treffpunkt verschiedener urbaner Kulturen dar. So heißt es: "ICH/WIR sage/sagen NEIN zu dieser Forderung. Der Rothe Krebs ist seit langem über die alternative Szene hinaus ein berühmtes `Szene-Beisl` und das soll es auch zukünftig bleiben. Diese Forderungen sind allein auf Touristen zugeschnitten und für alle Linzer und Wertschätzer des Rothen Krebs ein erheblicher Verlust." Bereits an die 1.500 Bürger haben gegen eine Umgestaltung unterzeichnet. Das Lokal hat übrigens ebenfalls das bei den Linzern beliebte "Rothkrebsche Mäzenbier" erfunden, das in sehr vielen Lokalen, auch anderen Bundesländern, erhältlich ist.