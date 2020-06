Der vertraute Klang vom "Yeah" und vom "Fuck"

In den 80ern lautete die Songlosung:"Love", "Fire" "Don't", "Rock", "On", was eigentlich auch ein ziemlich durchschnittler Titel eines Scorpions-Songs wäre. Und so klangen die Aufbruchsjahre der 90er: "U", You", "Up", "Get". In den 2000ern wurde es dann luftiger: "U", "Like", "Breathe", "It", "Ya", ehe es ab 2010 eben komplett düster wurde.

Damit gleich auf ein gesellschaftliches Klima zu schließen, hält Taylor für nicht zulässig. "Eine Kausalität habe ich nicht untersucht", verweist der Datenanlytiker solche Schlussfolgerungen ins Reich der Spekulation. Und außerdem: Wir stehen ja erst bei der Halbzeit. Solange die Top 5 am Ende nicht "I", Sing", "A", "Lead", "Four", "Di" heißen werden, dürften die 2010er halb so schlimm werden, wie sie aktuell klingen.

