Liebe im öffentlichen Raum

Einen Schwerpunkt setzt das von 15. bis 27. September dauernde Festival auch heuer wieder am Donaukanal. Dort werden die bereits in den letzten Jahren entstandenen Arbeiten von Künstlern wie Know Hope, Brad Downey und Bastardilla mit neuen Projekten ergänzt. Ein Highlight ist mit Sicherheit auch der Filmabend im Gartenbaukino (15. September), bei dem der international renommierte Film "Women are Heroes" des französischen Künstlers JR gezeigt wird - ein Film, der sich mit dem tagtäglichen Kampf und Heldentum der Frauen im Mittleren Osten, Brasilien und Afrika auseinandersetzt (siehe Video links)