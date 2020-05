Kreisky: "Klingt nach einer großen Band"

Betrachtet ihr euch selbst als gesellschaftskritisch?

Wenzl: Mir persönlich als Textverantwortlicher geht's eigentlich gar nicht darum, sondern ums Musikmachen. Diesen Anspruch, ich will die Gesellschaft verändern, den will ich mir als Musiker nicht unbedingt umhängen lassen.



Tischberger: Das soll der Bono machen (lacht).



Wenzl: In erster Linie muss die Musik passen, sonst hat das eh keinen Sinn. Man muss auch sagen, dass natürlich die Wertigkeit von Popmusik sich massiv geändert hat. Ich mein, in den 60er, 70er Jahren war natürlich die Musik der Träger für gesellschaftlichen Wandel und jetzt sind es eigentlich Twitter und Facebook. Wenn man kurz an die Revolutionen in Nordafrika denkt: Da war nie die Rede von Musik. Das ist etwas, was man immer im Kopf hat, dass Musik in diesem Zusammenhang so wichtig wäre. Aber in Wirklichkeit ist sie halt jetzt, wie zu den anderen Zeiten auch, einfach eine Kunstform unter mehreren.



Geht es im Video zu "Scheiße, Schauspieler" um eine Konkurrenz zwischen Musikern und Schauspielern? Ist das tatsächlich als negative Kritik an Schauspielern zu sehen?

Tischberger: Es beschäftigt sich einfach mit diesen Schauspielerklischees, die es da gibt. Wahrscheinlich gibt's auch Schauspieler, die wirklich so sind. Von den Schauspielern, die beim Video-Dreh mitgemacht haben, standen einige dem Thema durchaus bejahend gegenüber. Ostrowski hat gemeint: "Gute Themenwahl. Ihr sprecht's vielen Menschen aus der Seele." Im Grunde geht's einfach um Klischees. Die Musiker kommen im Lied ja in Wirklichkeit auch nicht besser weg. Musikerklischees geben ja sowieso einiges her: Die saufenden, Groupies abschleppenden, randalierenden Musikertypen zum Beispiel. Insofern ist es kein Konkurrenzkampf, es ist eh jeder der gleiche Trottel.



Wenzl: Es geht halt auch so um Grabenkämpfe zwischen Gruppen, wurscht, welche das jetzt sind. Wir haben eben dieses Beispiel genommen, weil wir da selber nahe dran sind. In Wirklichkeit passt bei Schauspielern und Musikern ja kaum ein Blatt Papier dazwischen. Und trotzdem werden da immer Unterschiede hervorgestrichen, um damit dann die eigene Position quasi zu festigen.