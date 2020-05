Infos über "Two and a Half Men"

Men men men men, manly men men men. Soweit bleibt alles beim alten. Zwei tiefe und eine hohe Stimme im fröhlichen Kanon. Allerdings ist im Intro der neuen "Two and a Half Men"-Staffel der Bursche in der Mitte ein bissl größer, hat eine tiefere Stimme und ist nach links gerückt. Jake Harper ( Angus T. Jones) ist jetzt Teenie.



Rechts tritt wie gehabt sein Vater Alan ( Jon Cryer) vors Mikro. Und dann der Neue: Von unten schiebt sich Millionär Walden Smith ( Ashton Kutcher ) in die Mitte und quäkt mit hoher Stimme im Kanon mit. Heute startet in den USA die neue Staffel. Der Inhalt der ersten Folge wurde als großes Geheimnis inszeniert. Die Produktionsfirma behängte Hollywood mit Plakaten, auf denen die drei Hauptdarsteller nackt zu sehen sind. Ihre Körpermitte mit einem Schild bedeckt, auf dem das Versprechen "Am 19. September wird alles enthüllt" zu lesen ist.



Teile der Geheimnis-Show wurden aber bereits gelüftet: Kutcher, der den bisherigen Star Charlie Sheen ersetzt, zeigte seine nackten Tatsachen vor Tagen in der " Ellen DeGeneres Show".



Auch inhaltlich wurde einiges bekannt: Der neue Hauptdarsteller spielt Walden Smith, einen einsamen Internet-Milliardär, der nach dem Tod Charlie Harpers (Sheen) in die Villa einzieht und mit Charlies Bruder Alan und dessen Sohn Angus zusammenlebt. Beginnen wird die Folge mit Charlies Begräbnis, der unter die Räder der Pariser Metro kommt.