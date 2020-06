Immer fescher

Neben Männermode für junge Dandys (Phetberg.com), oder Kunst wie die Siebdrucke von Laura Piantoni (Königsdisziplinen.com), wird auch dem anhaltenden Trend zum Rad als Lifestyle-Accessoire Rechnung getragen werden. Ehrensache. Wiener Spezialisten wie „ChicCycle“ und Nachwuchsschrauber wie die „P.Bike“-Werkstatt zeigen ihre neuesten Fixies, Falträder und und und.

Dazu gibt es zwei Premieren: Der Fesch'Deli Food Market bietet erstmals auch kulinarisch das passende Lifestyle-Erlebnis. Und das Volxkino wird bei freiem Eintritt am 21. Juni passend zur Jahreszeit seine Leinwand in der Ottakringer Brauerei aufbauen. Gezeigt wird der Berliner Rumtreiberfilm "Oh Boy" mit Tom Schilling. Auch das passt in das umfassende Rahmen-Programm, für das die Veranstalterinnen dieses Jahr 12.000 Besucher erwarten.