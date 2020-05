Highspeed-Theater mit vollem Körpereinsatz

Dass die Zuschauer aber ein untrügliches Gespür für "Theaterpranke" besitzen, bewiesen die vielen Ja-Stimmen für Raoul Biltgens "Die Rolltreppe", was den Text auch zum Gewinner des launigen Abends machte. Da griff die Textvorlage am geschmeidigsten mit den Fähigkeiten des kleinen Ensembles ineinander. Biltgen ist allerdings auch der profilierteste Bühnenautor unter den sieben Kandidaten. Stücke des in Wien lebenden Luxemburgers wurden etwa bereits am Landestheater in Bregenz ("Aloha!") und am Wiener Schauspielhaus aufgeführt.



"Die Rolltreppe" ist die Weiterschreibung eines bekannten Witzes: Stellen Sie sich vor, Sie bleiben stundenlang auf einer Rolltreppe stecken ... - Die Skurrilität dieser Ausgangssituation steigert Biltgen durch stakkato-artige Dialoge vierer Personen, die sich im Zeichen einer alarmistischen Gesellschaft sogar ausmalen, dass sie auf der Rolltreppe einer psychologischen Versuchs-Situation ausgeliefert sein könnten - überwacht von Kameras.



Biltgens Mini-Drama war zwar deutlich zu lang - das Zehn-Minuten-Signal kam unerbittlich mitten im Text - , aber die Atmosphäre der absurden Situation ist voll beim Publikum angekommen, einen Stichwortgeber aus dem Publikum erinnerte diese an " Warten auf Godot".

Wer das Ende gerne gesehen hätte, musste auf die "Drama Slam Revue" vertröstet werden. Diese soll an einem noch nicht fixierten Termin im Mai stattfinden.



Davor findet am 20. März 2010 das erste Drama Slam in Graz statt. Texte für die Show im Grazer Theater Im Bahnhof können bis 5. März eingesandt werden (Link siehe unten). Und im Mai soll noch das Wiener Drama Slam Nummer 7 - voraussichtlich in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters - über die Bühne gehen. Auch dafür könnten potenzielle Autoren eigentlich schon ihre Bleistifte spitzen - und ihre "Theaterpranke" unter Beweis stellen.