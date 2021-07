Hauptrolle für Jacksons Tochter Paris

Mit 13 Jahren folgt Paris Jackson ihrem verstorbenen Vater, Popstar Michael Jackson, ins Showgeschäft. Sie werde die Hauptrolle in dem Fantasy-Film " Lundon`s Bridge and the Three Keys" spielen, berichtete das Promi-Portal People.com. "Sie möchte Schauspielerin werden", bestätigte der Produzent des Films, Stephen Sobisky. "Sie will es ihrem Vater nachmachen und mit unserem Produkt etwas Gutes für die Welt tun". Die Hälfte der Film- und Bucheinnahmen soll an Schulen gehen, erklärte Sobisky.



Die Geschichte mit Live-Action und Animation dreht sich um Meeresbewohner und Menschen, mit Paris Jackson in der Rolle des Mädchens Lundon O`Malley. Es sind fünf Filme geplant. Die Dreharbeiten sollen im Januar beginnen. Über den Drehort wurde zunächst nichts bekannt.



Seit dem Tod ihres Vaters im Juni 2009 werden die drei Kinder des Popstars, Prince Michael (14), Paris (13) und Blanket (9), von ihrer Großmutter in Los Angeles aufgezogen.