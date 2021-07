Die Lieblingssongs der "bösen Buben"

Den zweiten Platz belegt mit Vybz Kartel ein in unseren Breitengraden eher unbekannter Dancehall-Künstler aus Jamaika. Ein unbeschriebenes Blatt ist der 36-jährige aber nicht. Seit 1. Oktober 2011 sitzt er selbst in einer kleinen Zelle - wegen Marihuana-Besitz wurde er damals in Kingston festgenommen. Zusätzlich läuft auch noch ein Verfahren wegen der Beteiligung an zwei Morden gegen ihn.