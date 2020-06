"Good Fellas"-Gangster Henry Hill ist tot

Hill war auch in den Lufthansa-Raub elf Jahre später verwickelt. Dabei wurden fast sechs Millionen Dollar erbeutet, fünf Millionen davon in bar. Bis heute gilt das als einer der größten Raubzüge in der Geschichte der USA. Der Coup lief aber längst nicht so elegant ab wie von 1967 und die Gangster kamen nur mit Gewalt an das Geld. Später brachten sich einige gegenseitig um.



Hill war noch in viele andere Verbrechen verwickelt und wurde 1980 verhaftet. Mehr Angst als vor der Justiz hatte er aber vor seinen früheren Komplizen: Weil er von einem Mordkomplott gegen ihn erfahren hatte, sagte er gegen die Mafia aus und wurde per Zeugenschutzprogramm abgeschirmt. Fortan lebten er, seine Frau und seine Töchter unter falschem Namen, nie länger an einem Ort.



Auch unter FBI-Schutz beging er aber weitere Verbrechen und wurde deshalb nach ein paar Jahren aus dem Programm geworfen, seine Frau verließ ihn. Martin Scorseses Film "Good Fellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" machte ihn dann 1990 noch einmal berühmt und Hill versuchte mit dem Verkauf eigener Kunst davon zu profitieren. Er kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, war aber auch gern gesehener Gast in Talkshows. Woran er genau starb, war zunächst unklar.