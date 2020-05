Eins zu null für Noel Gallagher

Und so machte der kreative Geist von Oasis das, was er bislang immer machte: Songs schreiben - aber dieses Mal nur für sich. Herausgekommen ist "High Flying Birds", das Gallagher auf seinem eigenen Label Sour Mash herausbringt. Wie der Titel erahnen lässt, ist es eine Verbeugung vor dem Schaffen der Byrds, die in den 1960er Jahren mit ihrem gerne mal eigenwilligen Folk-Rock die Welt eroberten. Die Sixties lässt Noel dann auch hoch leben. Hymnische, auf den Refrain ausgelegte Songs sind es geworden, die gerne von einer überschaubaren Anzahl an Akkorden getragen werden. Es dominiert die akustische Gitarre, die eine Pfadfinderlager-Stimmung aufkommen lässt. Zwischendurch streut er Gitarrensolos ein, erzeugt mit Streichern aus der Konserve ein wenig Romantik und Opulenz. Das klingt dann nach Oasis in guten Phasen ("Dream On", "Stop The Clocks"), erinnert an die Melodieseligkeit der Beatles (AKA... Broken Arrow") oder an das Schaffen der bereits oben erwähnten Byrds ("If I Had A Gun", "Everybody's On The Run"). Das nervt nicht, ist sogar sehr gefällig und sympathisch - im Gegensatz zu Liams Output: Eins zu null für Noel.