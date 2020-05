Eine Brücke namens Kurt Cobain

Die Brücke wäre nicht das erste Denkmal, das man Cobain setzt. Fährt man in die 16.500 Einwohner zählende Stadt hinein, wird man seit 2005 von einem Schild begrüßt, auf dem "Welcome to Aberdeen - Come as you are" geschrieben steht. "Come as you are" ist ein Song auf dem berühmten "Nevermind"-Album, das die Band Nirvana zu weltweitem Ruhm führte. Verantwortlich für dieses Schild ist der Verein " Kurt Cobain Memorial Foundation".



An seinem 17. Todestag, am 5. April 2011, wurde neben der Brücke, die jetzt seinen Namen bekommen soll, ein weiteres Denkmal für ihn gesetzt. Eine zweieinhalb Meter große Stein-Version einer Fender Jag-Stang-Gitarre, die Cobain vor seinem Tod noch selbst entworfen hatte, erinnert dort an ihn.