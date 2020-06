Drummer von Monster-Band Lordi gestorben

Tonmi Lillman, Schlagzeuger der durch ihren Sieg beim Eurovision Song Contest berühmt gewordenen finnischen Monster-Band Lordi, ist tot. Der Musiker mit dem Spitznamen Otus, was Biest oder Kreatur bedeutet, starb im Alter von 38 Jahren, wie die Band am Mittwoch auf ihrer Webseite mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.



Lillman war erst 2010 zur Hardrockband gestoßen - vier Jahre, nachdem Lordi beim Eurovision Song Contest in Athen einen sensationellen und völlig überraschenden Sieg eingefahren hatte. Die Band mit den Monsterkostümen hatte mit ihrem Lied "Hard Rock Hallelujah" die Konkurrenz deklassiert.



Tonmi Lillman wuchs im südostfinnischen Kouvola auf und zog später in die Hauptstadt Helsinki. Sein erstes Schlagzeug soll er mit neun Jahren bekommen haben, mit 14 Jahren stand er erstmals auf der Bühne. Der Musiker, der seinen Vornamen 2004 von Tommi in Tonmi ändern ließ, spielte auch Keyboard, Gitarre und Bassgitarre. Er wirkte in finnischen Bands wie Ajattara, To/Die/For und Sinergy mit und war ein gefragter Studiomusiker.