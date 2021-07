Disney enthüllt Mickys geheime Mission

Er gehört zu Disney wie die Kugel zu Mozart, der Walzer zu Wien oder Ronald zu McDonald: Micky Maus. Seit 1928 mehr als nur das Wappentier des größten Unterhaltungskonzerns der Welt. Erstmals in dem Kurzfilm "Plane Crazy" aufgetaucht war er inzwischen in hunderten Filmen / Serien / Zeichnungen aus dem Hause Walt Disney zu sehen. Wie weit die Obsession mit der freundlichen Maus geht, ist nun auf der offiziellen Homepage Disney.com zu sehen. Unbemerkt von den meisten Sehern, hat Mickey Maus nämlich in so ziemlich jeden Disneyfilm einen kleinen "Cameo"-Auftritt - von "Herkules" über "Arielle" bis "Ralph reichts", überall blitzen die archetypischen Ohren auf.

Können Sie Micky Maus entdecken? Raten Sie mit. Im nächsten Bild gibt's die Auflösung: