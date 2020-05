Die Vamummtn - "Rap is (k)a Ponyhof"

Sie sind maskiert, haben ein gesundes Ego und rappen wie ihnen die "Papp'n g'wachs'n is". Die Vamummtn. Am Freitag erscheint ihr Debütalbum "Rap is (k)a Ponyhof" und hält, was ihre drei Mixtapes versprochen haben. Waren diese noch voller "g'fladerter" Beats, hört man auf dem Erstlingswerk größtenteils Eigenproduktionen. Dabei treffen Oldschool HipHop auf elektronische Beats, beeinflusst von britischem Dubstep. Abwechslung garantiert.



Diese Abwechslung ist auch in den Themen und Lyrics der Songs zu finden. Es wurde als Partyalbum angekündigt, das ist es aber nur teilweise. Es geht tiefer. Wortwörtlich wie in "Schwonz Reloaded" aber auch tatsächlich wie in "Nur Music", bei dem Ansa: "Real is nix wos ma fressa ko, Street Credibility die nutzt nix wennst kaan zum redn host, wos bringt Göd und Erfolg, wennst ned gsund bist?" ins Mikro rappt. Überraschend ernste Worte. Die breite Masse werden sie aber wohl mit den Partynummern, allen voran "Du, da Jimmy", erreichen.