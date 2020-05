"Die große Chance": Drei weitere Finalisten

Am vergangenen Freitag waren mit Conchita Wurst, Werner Otti und der Turnergruppe Freaks die ersten Kandidaten für das Finale am 11. November ermittelt worden. Das dritte und letzte Halbfinale findet am kommenden Freitag (4.11.) statt.



Das Publikumsinteresse an der ORF-Talenteshow ist groß. Das erste Halbfinale wurde im Schnitt von 792.000 Zuschauer verfolgt, das entspricht einem Marktanteil von 31 Prozent. Besonders hoch ist der Anteil junger Zuschauer. Bei den 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei 45 Prozent, bei den 12- bis 49-Jährigen sogar bei 48 Prozent.