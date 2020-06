Der Selfie-Trend ist Anfang 20 und weiblich

Der Selfie-Trend ist spätestens seit dem von Ellen DeGeneres geposteten Gruppenbild während der Oscar-Gala auch bei der breiten Masse angekommen. Was ein aus der Hüfte geschossenes Handy-Foto so speziell macht, haben nun eine Gruppe Wissenschaftler untersucht und dafür die Selfie-Gewohnheiten in fünf Großstädten miteinander verglichen. Tausende solcher Selbstporträts wurden dafür analysiert, Kopfhaltungen, Alter und Geschlecht miteinander verglichen. Dabei sind die Experten zu folgenden Ergebnissen gekommen:

In allen fünf Städten sind es tendenziell mehr Frauen als Männer, die Selfies posten. Während es in Bangkok mit 55,2% nur eine Spur mehr Frauen sind, handelt es sich in Moskau um einen ganz klar weiblichen Trend. In der russischen Hauptstadt stammen 82% der geposteten Selfies von Frauen. In Sao Paulo sind es 65,4%, in New York 61,6% und in Berlin 59,4%.