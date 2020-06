Der Nova Rock-Zirkus ist wieder in der Stadt

Vieles ist neu beim heurigen Nova Rock, etwa der " Braualtar" für ein temporäres Jawort auf Festivaldauer oder das Verbot, Löcher zu graben.

Das Programm hingegen setzt auf Altbewährtes.

Mit einem großen Aufgebot an guten Bekannten geht bis Sonntag im burgenländischen Nickelsdorf wieder Österreichs größtes Rockfestival über die (heuer drei) Bühnen: Linkin Park, Marilyn Manson und Rise Against sind die Hauptacts des heutigen Freitags; bis Sonntag folgen teils mehrfach vorbeigezogene Veteranen wie die Toten Hosen, Limp Bizkit, Billy Talent und Evanescence. Insgesamt wartet das Programm wieder mit besonderer Betonung der harten Reichshälfte auf, von Machine Head bis Slayer.

Wobei Nickelsdorf-Routine an sich ja kein Nachteil sein muss: Metallica (bereits 2006 und 2009 im Burgenland zu erleben) etwa zeigen sich auf der aktuellen Tour in Hochform; sie spielen ihr legendäres, zwei Jahrzehnte altes "Black Album" im Ganzen und beschließen am Sonntag als ein erwartbares Highlight das Festival.

Und auch die Toten Hosen (bisher bei den Nova- Rock-Jahrgängen 2005 und 2009 zu Gast) bringen ein Jubiläum mit, das älter ist als viele der Besucher: es gilt, 30 Jahre Bandgeschichte zu feiern, ganz ohne Rangeleien beim Kartenvorverkauf.