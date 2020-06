Beavis und Butt-Head sind zurück

Gründungsvater und Synchronsprecher Mike Judge wurde 1962 in Ecuador geboren und sorgte zuletzt mit der Zeichentrickserie "King of the Hill", die von 1997 bis 2009 auf Fox lief und die er mit dem "Simpsons"-Autor Greg Daniels entwickelte, für gute Unterhaltung.

"Beavis und Butt-Head" oder auch "Vollidiot und Arschgesicht", wie die Serie auf deutsch heißen würde, entstand auf Basis des von Judge gezeichneten Trickfilms "Frog Baseball". Aufgrund des phänomenalen Erfolgs der Serie legten Judge und MTV 1996 noch den Kinofilm "Beavis und Butthead machens in Amerika" nach. 1997 endete die Serie vorläufig.