Axl Rose verweigert Hall Of Fame

Es zählt zu den höchsten Weihen der Rockmusik, in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden. Doch Rocker Axl Rose, Mitbegründer von Guns N` Roses, hat den Veranstaltern jetzt eine Absage erteilt. In einem am Mittwoch von der Los Angeles Times veröffentlichten Brief kündigte der Musiker seinen Boykott der für Samstag geplanten Feier in Cleveland (US-Staat Ohio) an. Er werde an der Ehrung nicht teilnehmen und er verbitte sich auch, in Abwesenheit in die Ruhmeshalle aufgenommen zu werden, schreibt Rose.



Neben der Hardrockband Guns N` Roses hatte das Rock-Museum in Cleveland unter anderem auch die Red Hot Chili Peppers, die Hip-Hopper Beastie Boys und den schottischen Liedermacher Donovan als Geehrte für das Jahr 2012 ausgesucht.