Austria’s Next Pizzalieferantin

Auch Jobs wurden bei der achten Folge wieder vergeben: Ein Shooting mit dem Geparden Dua Dua für eine Hervis-Kampagne. "Ich mag Katze so viel", sagte Izabela und zeigte keine Angst vor der Raubkatze, die total relaxt und zahm war. Gewonnen hat aber eine andere - nämlich Lana. Das ist die mit den "blöden roten Haaren" (Nadine)

Für Tränen und eine getrübte Stimmung sorgte ein Nackt-Shooting mit dem Männermodel David. Melisa, Bianca und Lana, die in Beziehungen sind, hatten damit aber so ihre Probleme. "Für mich ist das jetzt echt die Grenze" (Melisa). "Es ist schwer", sagte Lana. Aber ans Aufgeben dachte sie nicht: "Ich will mich bis Ende kämpfen". Und das machte sie auch. Aber anstatt dem Männermodel David, legte sie sich mit ihrem Verlobten ins Betterl, der plötzlich in der Show auftauchte und ein wenig herumstresste. So auch der Freund von Bianca und Melisa. Aber Ende gut, alles gut. Außer für Izabela. Die hat ausgegrinst – zumindest als "Austria’s Next Topmodel".

Nächste Sendung: Sonntag, 4.März um 20:15 auf PULS 4.