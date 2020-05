Anti-Pop wie er im Buche steht

Warum schreibst Du eigentlich? Was hat Dich dazu gebracht?

Ich glaube es war die Beschäftigung mit Musik und Songtexten. Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass Sprache ein super Vehikel ist, um Emotionen auszudrücken. Meine Eltern haben mich sehr oft vor dem Radio "abgestellt", aus den Boxen dröhnte Schlagermusik, und dabei merkte ich, dass es da um krasse Gefühle geht. Daraufhin habe ich es selbst versucht und ich merkte, dass ich das auch kann. Ich habe dann in diversen Bands gespielt und die Songtexte geschrieben. Aus Songtexten wurden irgendwann Gedichte, aus Gedichten Kurzgeschichten und aus den Kurzgeschichten Romane. Der typische Werdegang eines Schriftstellers, wie ich finde.



Apropos Musik, Du zitierst in deinen Geschichten oft Songs und bist selbst Teil der Band "Horque". Was bedeutet Dir Musik?

Musik ist Leben. Ich bin selbst Musiker in zwei Projekten. Ich habe damit Gefühle empfangen und, seit ich selbst Musik mache, auch Gefühle weitergegeben. Es ist ähnlich wie beim Schreiben, ein direkter, kompromissloser Weg mit seiner Gefühlswelt klarzukommen und sie zu äußern.



Kann Musik etwas, das Literatur nicht kann?

Es gibt Musik, die man mit Worten schwer beschreiben kann. Post-Punk-Instrumental-Kram oder auch die Band "Mogwai" zum Beispiel. Über die Musikinstrumente werden dabei sehr viele Gefühle transportiert, für die es irgendwie noch keine Worte gibt.



Kommt Kunst für Dich von können oder müssen?

Es ist eine gesunde Mischung aus beidem. Derjenige, der muss, aber auch kann, ist dabei im Vorteil. Derjenige, der unbedingt will, aber nicht kann, ist dann halt im Nachteil.



Stichwort Timing: Warst Du schon mal zur falschen Zeit am falschen Ort?

Ja sicher. In meinem Leben passieren viele Zufälle und durch die Zufälle auch negative Sachen. Man gerät zum Beispiel an falsche Leute und erlebt dann Abende, die man sich nicht so vorgestellt hat.



Wann hast Du zum letzten Mal etwas komplett Irrationales getan?

Ich weiß nicht. Ich definiere die Welt nicht in irrational oder rational. Sachen die mir passieren sind oft irrational. Aber für mich ist das kein Bewertungsschema. Ich glaube als Künstler muss man sich davon frei machen. Vielleicht wäre es rational wenn ich populär schreiben würde, dann hätte ich vielleicht keine Geldsorgen. Aber so darf man nicht denken. Ich schreibe halt eher Anti-Pop Literatur. Pop kommt ja von populär und auch wenn ich stetig mehr Bücher verkaufe, sehe ich mich nicht in der Rolle des populären Autors. Ich habe auch beim Schreiben kein Konzept. Da ich über das emotionale Wirrwarr der Menschen, das auch in mir stattfindet, schreibe, kann ich auch kein Konzept entwickeln. Und es ist schön, dass ich mir die Leichtigkeit des einfach drauf los Schreibens bewahren konnte.



Danke für das Interview.

Herzliches Dankeschön an meine Leser.