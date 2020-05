Alles nur Spaß: Phoenix sagt "Sorry!"

Ein Filmstar komplett am Ende - und das mit 34 Jahren. Das glaubten viele, und Phoenix gab den Berichten vom abgestürzten Star mit chaotischen Auftritten als Musiker zusätzlich Nahrung. Immer mit der Kamera dabei: Joaquins Schwager, der Regisseur und Schauspieler Casey Affleck. Dieser hat nun zugegeben, was schon vermutet worden war: Seine Dokumentation über einen Schauspieler auf Abwegen war von Anfang an ein Fake. Der Film "I'm Still Here" folgte Phoenix, wie dieser seinen Rückzug von der Schauspielerei verkündete und eine Karriere als Rap-Musiker startete.

Affleck sagte nun der New York Times, dass alles gespielt war. Phoenix habe "den Auftritt seiner Karriere" hingelegt. Affleck erklärte, er habe sogar Filme aus der Kindheit seines Schwagers gefälscht. Er habe jedoch niemanden hinters Licht führen, sondern einfach nur einen verrückten Film machen wollen.



Selbstironie gehört in Hollywood zwar längst zum guten Ton. Man verarscht sich gern selbst in Form von Scary Movies oder anderen Parodien. Aber wenn jemand ernsthaft am Star-Prinzip sägt, hält sich das Verständnis meist in Grenzen. Ob Joaquin Phoenix mit dieser "Mockumentary" ungeschoren davonkommt? Die Kritikerreaktionen auf den Film, der nun in den US-Kinos läuft, sind jedenfalls eher durchwachsen.