Winter im MQ: Wettkampf bei Punsch & Sound

Der Winter hält bereits jetzt Einzug im Museumsquartier. Sechs beleuchtete Eispavillons laden mit winterlicher Beschallung zum Punsch trinken und Eisstockschießen ein. Eröffnet wird der "Winter im MQ" am 10. November mit dem Londoner Rapper TY. Mit von der Partie ist die Combo SK Ambassadors und Special Guest Lyric L. Auch in den nächsten Wochen sorgen Beats für gute Stimmung: Nach dem Motto "Wer tanzt, friert nicht" drehen Live-DJs wie willFling (Praterei), Joyce Muniz oder Testa bis zum 23. Dezember an den Plattentellern. Das MQ bietet aber auch etwas fürs Auge: Projektionen von Fritz Fitzke und Lichttapete verwandeln den Museumsplatz nach Einbruch der Dunkelheit in ein farbenfrohes Ambiente.