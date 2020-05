Weihnachten zum Trinken

Vom Glühwein gibt es unzählige Varianten - wir haben hier zwei Rezepte für Sie zum Nachkochen in der eigenen Küche. Denn ohne das wärmende Getränk ist der Advent nur halb so schön.

Ebenfalls zu empfehlen: Eierlikör mit Vanille. Und los geht's:



Roter Glühwein mit Ingwer



Zutaten für 1 l Wein

50 g Rosinen

5 cl brauner Rum

1 l guter Rotwein

1/2 Vanilleschote

5 EL Zucker

2 Zimtstangen

4 Gewürznelken

1 Sternanis

4 Pimentkörner (angedrückt)

10 g frischer Ingwer (geschält)

2 TL Glühweingewürz

Je 2 Streifen Bio-Zitronen- und Orangenschale



1. Die Rosinen in einem Schälchen mit dem Rum übergießen und etwas ziehen lassen. Den Rotwein in einen Topf gießen. Die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauskratzen. Vanilleschote und -mark in den Topf geben. Den Zucker mit Zimt, Nelken, Anis, Piment, Ingwer, Glühweingewürz und Zitrusschalen hinzufügen und die Glühweinmischung zugedeckt etwa 20 Minuten ziehen lassen.



2. Den Topf auf den Herd stellen und die Weinmischung bis knapp unter den Siedepunkt erhitzen. Mit dem Schaumlöffel die ganzen Gewürze entfernen.



3. Die Rumrosinen dazugeben und den Glühwein nochmals kurz erhitzen. Den Glühwein noch heiß auf Tassen oder hitzebeständige Gläser verteilen.



Für eine fruchtige Variante halbieren Sie noch 1 oder 2 Orangen, pressen Sie den Saft aus und mischen ihn zum Schluss unter den Glühwein.