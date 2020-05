Weihnachten bringt in Wien 1,5 Prozent

Laut einer Studie der KMU Forschung Austria dürfen die Gewerbetreibenden in der Bundeshauptstadt heuer mit einem Dezember-Umsatz von 365 Millionen Euro rechnen, ein Plus von 1,5 Prozent.



Durchschnittlich 370 Euro werden die Wiener für Geschenke ausgeben, zehn Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt werden in Wien zehn Millionen Packerln verschenkt.