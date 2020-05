Vollgas durch die Wiener Innenstadt

Ab 21. September ist es wieder soweit und für " Mazda Burning Gears"-Fans beginnt

eine weitere abwechslungsreiche Rennsaison quer durch die Wiener Innenstadt.

Neben den bekannten Rennwochenenden und tollen Preisen sorgen zusätzliche

Strecken, Features und das atemberaubende Boxengirl Burnadette für spannende

Spielerlebnisse. Unter allen Spielern wird am Ende der Rennsaison als Hauptpreis

der brandneue Mazda2 verlost!



" Mazda Burning Gears SE 2010" steht ab sofort gratis auf KURIER.at zum

Download bereit und die User haben die Qual der Wahl. Neben drei verschiedenen

Schwierigkeitsstufen kann man erstmals im Freundschafts-Modus mit bis zu fünf

Freunden um die Wette fahren. Zusätzliche Features wie Capture The Twist und ein

erweiterter Tuning Shop, in dem die Mazda-Modelle aufgepimpt werden können,

versprechen abwechslungsreiche Rennwochen.



"Mit der optimierten Version von " Mazda Burning Gears 2010" sollen die Spieler ein

Gefühl der virtuellen Realität erlangen. Die detailgetreuen Streckenverläufe lassen

die User glauben, sie fahren tatsächlich durch die Straßen des ersten Bezirks", so

Ronald Schwärzler, Leiter KURIER.at, über die präzise Arbeit der Entwicklerfirma

Greentube.



Das erste Rennwochenende von 1. bis 3. Oktober 2010 steht ganz unter dem Motto

"Schlacht der Geschlechter" und bietet den Racing-Fans ein unvergleichliches

Spielvergnügen mit echtem Wettkampfflair.