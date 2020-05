studiKURIER.at: Die neue Plattform von Studenten für Studenten!

"Von den Besten lernen" - unter diesem Motto steht die neue Plattform studiKURIER.at, die von angehenden Absolventen der Fachhochschule Wien mit Unterstützung von zahlreichen Praktikern aus dem KURIER gestaltet wird. Das Angebot wurde von Studenten ins Leben gerufen und mithilfe von KURIER.at und dem Institut für Journalismus und Medienmanagement realisiert.

Ziel ist es, die Qualität im Journalismus als oberste Prämisse der Journalistenausbildung in der Praxis zu leben.

"Wir wollen mit der Multimedia-Plattform den Studierenden die Möglichkeiten bieten, sich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis und für alle User zu beweisen", so Studiengangsleiter Reinhard Christl. Die beiden Studenten und Mitinitiatoren von studiKURIER.at Christoph Hauzenberger und Claudia Kahla dazu: "Es ist schön, sein Baby groß werden zu sehen - also die Idee einer Studentenplattform vom Papier bis hin zur Tagesaktualität umzusetzen. Von jetzt an werden wir versuchen, Tag für Tag der Verantwortung gegenüber den Studenten gerecht zu werden."

studiKURIER.at bietet Studentennews, ein Diskussionsforum und eine laufend wachsende Mitschriftendatenbank, offen für Studenten aller Studienrichtungen der Universitäten und Fachhochschulen. Fixer Bestandteil der Seite ist StudiFM, der erste Studenten-Radiosender Wiens, der neben der Morgensendung für Langschläfer aufstrebenden österreichischen Nachwuchsbands Sendezeit bietet.

"Etablierte Redakteure berichten gerade über das Thema Uni oft aus der Vogelperspektive. Auf studiKURIER.at werden die Studenten selbst aus ihrer Welt berichten - allerdings nach streng journalistischen Kriterien. Den ersten Stresstest haben die jungen Kollegen bereits bestanden: Die Geschichte über die aktuellen Studentenproteste war zuerst auf studiKURIER.at zu lesen!", so Christian Skalnik, Chefredakteur von KURIER.at .