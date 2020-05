Lernen von den Erfolgreichen

Was macht man, wenn man die beste Idee des Jahrhunderts für ein Unternehmen hat und es jetzt an die Umsetzung gehen soll? Richtig, man fragt jemanden um Rat, der bereits erfolgreich gegründet hat. Die Talk-Reihe "mc future-innovators", eine Kooperation zwischen den KURIER Karrieren und dem Wiener Management Club, hilft Gründungswilligen auf die Sprünge.

Abseits von theoretischen Abhandlungen vermitteln ausgewählte Unternehmer den gründungswilligen Teilnehmern, was man auf keiner Universität und in keinem Buch lesen kann: individuelle Erfolgsgeschichten. Zu vier Frühstücksterminen von September 2011 bis Jänner 2012 plaudern sie im Wiener Management Club über ihre ersten Schritte als Jungunternehmer, Hürden, die sie gemeistert und Fehler, die sie gemacht haben und beantworten Fragen der Teilnehmer.

Die Gästeliste ist hochkarätig: Am 14. September startet Selma Prodanovic , Gründerin von "Brainswork", die Talk-Reihe. Die mehrfach ausgezeichnete Unternehmerin berät Topmanager und Start-ups in Südosteuropa, lehrt an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland und ist die Initiatorin von "IncrediblEurope", einem europäischen Netzwerk für Innovation und Kreativität.



Am 12. Oktober erzählt Klaus Piber, wie er es zum Besitzer der Restaurants "indochine21", "Yohm" und "Frank's" gebracht hat. Der selbstständige Spitzengastronom verfügt über 25 Jahre Erfahrung im In- und Ausland, davon verbrachte er fünf Jahre im Hotel Management in New York City.



Wie Konrad Zimmermann es vom Lehrer zum erfolgreichen Bildungsunternehmer geschafft hat, berichtet er am 15. November . Zimmermann lehrt mittlerweile nicht nur Jonglieren - er bietet auch Nachhilfe in allen erdenklichen Fächern an. Mittlerweile ist der Nachhilfe- Spezialist mit seinem Unternehmen "Lernquadrat Bildungsmanagement GmbH" auf Expansionskurs. 58 Institute gibt es derzeit österreichweit - davon sind 20 Filialen, der Rest sind Franchise-Unternehmen.



Herbert Kling eröffnet das neue Jahr am 24. Jänner . Der einstige Vertriebsleiter wagte nach einigen Stationen als Forschungsleiter bei namhaften Markt- und Meinungsforschungsinstituten den Weg in die Selbstständigkeit. Mit "meinungsraum.at" ist er heute erfolgreicher Full-Service-Dienstleister mit Schwerpunkt Online Markt- und Meinungsforschung.



Wer raus aus dem Angestelltenverhältnis und lieber sein eigener Chef werden will, sollte nur eines tun: sich rasch einen Platz bei den mc-future innovators sichern.