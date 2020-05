Die Marburgerin Lena Gercke gewann die erste Staffel von Germany`s next Topmodel - by Heidi Klum. Seit ihrem Sieg ist sie als internationales Model stark gebucht und auf zahlreichen Covers von Mode- und Lifestyle-Magazinen abgelichtet worden. Außerdem stand sie als Testimonal für Firmen wie Microsoft und Katjes, sowie einer Kooperation mit Smart und Audi vor der Kamera.



In Wien war sie unter anderem bei den Modeschauen am Life Ball zu sehen. Seit 2009 ist sie Gastgeberin und Moderatorin der Casting-Show Austria`s next Topmodel, die auf Puls4 ausgestrahlt wird.



Für ihre Rolle in dieser Traumwelt aller Zuschauerinnen ist Lena Gercke 2012 wieder für eine KURIER ROMY in der Kategorie "Beliebteste Show Entertainerin" nominiert.