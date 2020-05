Herr Karl Hohenlohe liebt seine Arbeit fast wie sich selbst. Ob er für den KURIER vom Opernball berichtet, aus Kitzbühel oder Kukmirn rapportiert, ob er mit dem Traumschiff sinkt und trotzdem irgendwie abgehoben wirkt, oder ob er ganz einfach eine Geschichte über sich selbst in dritter Person schreiben muss nichts scheint ihm fremd. Schon als 16-jähriger beendet er seinen erstes Buch („Susi und Strolchi„) und somit ist seine Zukunft vorgezeichnet: Er möchte Schriftsteller werden, aber es mangelt ihm an Disziplin. Das Fragment seines potenziellen Weltbestsellers (ein vierbändiger Kriminalroman mit dem Titel: „Blutige Spuren im schönen St. Gilgen„ oder „ Adele Sandrock, wohin gehst Du?„) bleibt unveröffentlicht.



Nun wendet sich Hohenlohe erstmals dem Journalismus zu, er bewirbt sich als Volontär und wird zur eigenen Überraschung genommen. Nach langen Lehrjahren bei KURIER und Wochenpresse („Ein aufstrebender Redakteur namens Kotanko saß im Nebenzimmer, ich habe ihn immer wahnsinnig unterstützt.“) wird Hohenlohe vom Österreichischen Rundfunk engagiert.



Seine Annahme, man hätte ihn als Generalintendant geholt, entpuppt sich als grauenhafter Irrtum und er wird erster Redakteur der Gesellschafts-Sendung „Seitenblicke“. „Ich wollte aber eigentlich immer schreiben“, erinnert sich Hohenlohe heute , „Deutsch war das einzige Fach in der Schule, in dem was ich keinen Fünfer hatte.“



Hohenlohe lernt die Großen dieser Welt kennen, hinterlässt aber keinen bleibenden Eindruck und kann so bei jedem neuen Interview die alten Fragen stellen. Irgendwann wird der Wunsch, wieder mehr zu schreiben, immer größer und Herr Hohenlohe wird bei dem ehemaligen KURIER-Herausgeber Herrn Peter Rabl wegen einer täglichen Kolumne vorstellig.



Bald einigt man sich auf ein Format, selbst der Versuch von Herrn Hohenlohe, unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung auf eine satte Gehaltserhöhung zu bestehen, kann die jahrelange Zusammenarbeit nicht trüben. Herr Hohenlohe, der mehreren Beschäftigungen nachgeht, nennt „Schreiben“ ab sofort seine zweitliebste Tätigkeit. Wenn ihm ausnahmsweise einmal nichts einfällt, springt die kleine siebenjährige Tochter Fanny gerne ein.



Hohenlohe, den Generalintendant a. D. Thaddäus Podgorski einmal, eingedenk der kurzen Seitenblicke-Beiträge, „einen Weltmeister im 1-Meter Lauf“ genannt hat, ist der Kleinkunst treu geblieben. „Es sind 1500 Anschläge, die ich jeden Tag zu Papier bringen darf, jedes Zeichen darüber hinaus ist ein Muss.“ Was ihn beim Schreiben anspornt: „Es ist doch wesentlich angenehmer, über andere nach zudenken, als über sich selbst.“