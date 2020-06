Hary Prinz ist ein österreichischer Theater- und Filmschauspieler.

Nach der Matura begann Hary Prinz ein Studium der Geschichte, Biologie und Psychologie in Wien. Inspiriert durch Auftritte mit seiner eigenen Kabarettgruppe, absolvierte er von 1988 bis 1991 erfolgreich eine Schauspielausbildung am Wiener Franz-Schubert-Konservatorium. Einem festen Engagement am Burgtheater von 1990 bis 1992 folgten weitere am Stadttheater St. Gallen, Volkstheater, Schauspielhaus, erneut Burgtheater und Theater Gruppe 80 (1996 bis 1999) in Wien. Darüber hinaus ist Hary Prinz seit 1997 regelmäßig in deutschsprachigen und internationalen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Seine aktuellen Arbeiten:

Der Kinofilm Hilde – Regie: Kai Wessel (mit Heike Makatsch, 2009)

die Fernsehproduktion Isenhart – Die Jagd nach dem Seelenfänger (2011) und als Kommissar in Vermisst - Alexandra Walch, 17.

Eine KURIER ROMY wäre eine absolute Premiere für Hary Prinz.