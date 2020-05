Neue Kommunikationskanäle und Informationstechnologien beeinflussen wie nie zuvor unsere Gesellschaft. Eine fundierte Auseinandersetzung mit diesen Themen stellt daher eine zentrale Aufgabe der Medien dar. Die FUTUREZONE zeichnet sich durch eine ausgezeichnete IT-Berichterstattung aus, User-Kommentare liefern zusätzlich zu den Artikeln qualifizierten Input. Ein Konzept, das nicht nur Experten anspricht, sondern auch einer breiten Öffentlichkeit einen fundierten Überblick über alle relevanten Aspekte dieses breiten Feldes liefert.



KURIER.at hat gemeinsam mit Konsortialpartnern am Bieterprozess für die FUTUREZONE teilgenommen und wird mit dieser als eigenständiges Online-Portal https:// futurezone.at den Kampf um die Vorherrschaft in diesem zukunftsorientieren Kommunikationstechnologie-Markt aufnehmen. Ziel ist es, die Themenführerschaft zu übernehmen und als Online-Dachangebot mit einem Schlag die Nr.3 oder Nr.4 unter den österreichischen Medienportalen zu werden. Die inhaltliche Strategie wird in gewohnter Form weitergeführt, sowie die Einbeziehung der Initiative "Rettet die FUTUREZONE" angestrebt.



"In den kommenden Tagen finden die Schlussverhandlungen mit dem ORF statt. Ich rechne mit einer schnellen Beschlussfassung der Gremien, damit wir in Zusammenarbeit mit dem KURIER ab 1.Oktober die Inhalte der FUTUREZONE ohne Unterbrechung weiterhin einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen können." so Ronald Schwärzler, Leiter von KURIER.at, über diese Entscheidung.