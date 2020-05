Die PLATIN ROMY geht an Hans und Lotte Hass

Die KURIER ROMY aus Platin geht heuer an die Wiener Tauchpioniere und Meeresforscher Hans und Lotte Hass, die damit für ihr gemeinsames Lebenswerk ausgezeichnet werden.

Mit mehr als 70 Filmen und mehr als 32 Bücher gilt Hans Hass zu Recht als einer der ersten Streiter zum Schutze der Weltmeere. Der 1919 in Wien geborene Wissenschaftler (Dissertationsthema: Die zu den Moostierchen gehörenden Neptunschleier), war ebenso Filmstar wie Forscher. Nicht zuletzt dank seines guten Aussehens und seiner packenden Erzählweise wurden seine Unterwasserdokus in den Kinos zu Kassenschlagern.