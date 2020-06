Barbara Schöneberger moderiert KURIER ROMY

In einem Land, in dem der Neidkomplex größer sei, als die Mitfreude am Erfolg, danke er deshalb den heimischen TV-Stationen, vor allem dem ORF , für die gute, jahrelange Zusammenarbeit. Schließlich ist die KURIER ROMY die einzige Preis-Gala, die hierzulande live und in voller Länge ausgestrahlt wird.

tv-media , das größte heimische Fernsehmagazin, ist in bewährter Weise Host für die Kategorie "Beliebteste/r Seriendarsteller/in".



Notar Rupert Benedikt wird die Stimmenauszählung überwachen. "Damit", so Chefredakteur Brandstätter, "sind hundertprozentige Sicherheit und Fairness gegeben. Wir werden alle erst am Abend der Gala, beim Öffnen der Kuverts, überrascht werden, wer die ROMYs bekommt." Auf Moderatorin Schöneberger freut er sich: "Sie ist intelligent, künstlerisch gebildet – und fesch ist sie auch noch."



Die begehrten Publikums-Auszeichnungen werden am 21. April in der Wiener Hofburg verliehen (zu sehen auf ORF 2 , ab 21.10 Uhr). Wie begehrt sie sind, bestätigte nicht nur die ORF-Sendungsverantwortliche Andrea Heinrich – "ich mache keine andere Show, bei der um die Karten so ein Griss ist, kein Wunder bei dem hohen Glamour- und Prominentenfaktor" –, sondern auch ROMY-Vater John: "Ich teile mein Leben ja zwischen Wien und Berlin und weiß von den Kollegen dort, dass sie unseren Preis gleichwertig mit Branchen-Awards wie der Goldenen Kamera oder dem Deutschen Filmpreis handeln."

Für ihn Grund genug, den Radius zu erweitern. John: "Wir werden ab heuer auch im Bereich Film den ganzen deutschsprachigen Raum in die Nominierungen einbeziehen, und nicht nur beim österreichischen Film bleiben."