Der gebürtige Wiener studierte am Mozarteum in Salzburg Schauspiel. Er spielte bereits am Volkstheater in Wien, an den Städtischen Bühnen in Freiburg, am Landestheater Tirol, an den Vereinigten Bühnen Bozen und am Theater Phönix in Linz.



Mehr noch ist er jedoch in Filmen engagiert. 2008 drehte Lust unter der Regie von Benjamin Heisenberg Der Räuber. Dieser wurde als Wettbewerbsfilm zur Berlinale eingeladen und brachte Andreas Lust überdies den Diagonale Schauspiel Preis 2010, sowie den 2011 erstmals vergebenen Österreichischen Filmpreis ein.





Davor war er unter anderem in folgenden Filmen zu sehen: Ich gelobe (Regie: Wolfgang Murnberger), Schwarzfahrer (Regie: Nikolaus Leytner), Die Liebe eines Ganoven (Regie: Peter Ily Huemer), Der Unfisch (Regie: Robert Dornhelm).

2007 spielte er unter der Regie von Götz Spielmann in Revanche, der 2009 bei den Academy Awards als bester nicht-englischsprachiger Film nominiert wurde.

Auch im Fernsehen ist Andreas Lust seinem Publikum bereits gut vertraut. Als Pathologe Schnell verkörpert er die zweitwichtigste Nebenrolle in der Polizei-Serie Schnell ermittelt unter der Regie von Michi Riebl und Andreas Kopriva. 2010 war er in TV-Hauptrollen in den Produktionen Davon willst du nichts wissen und Im falschen Leben zu sehen, 2011 im Film Grenzgänger unter der Regie von Florian Flicker und 2012 werden unter anderem die beiden Fernehfilme Dünnes Eis und Hannah Mangold und Lucy Palm II ausgestrahlt.