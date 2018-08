easyname reagiert auf World4You-Verkauf an deutschen Konzern

Kurz nachdem bekannt wurde, dass der Linzer Webhoster World4You vom Deutschen Internet- und Mobilfunkriesen United Internet gekauft wurde, startet der bislang zweitgrößte in österreichischem Besitz befindliche Hostinganbieter eine großangelegte Gratisaktion für Neukunden.

"Wir haben nach der Übernahme anhand der Reaktionen von World4You-KundInnen schnell festgestellt, dass viele Menschen verunsichert sind, weil sie befürchten, dass ihre Daten bald im Ausland gehostet werden", erklärt Florian Schicker, der als Gründer und Alleineigentümer der easyname GmbH das Unternehmen seit 2006 erfolgreich entwickelt. "Wirtschaftlich macht es für die börsennotierte United Internet vermutlich keinen Sinn, den Standort in Linz langfristig weiterzuführen", so Schicker weiter, und bezweifelt damit die Aussagen des bisherigen Eigentümers und Geschäftsführers der World4You Johannes Kührer, dass der Serverstandort Linz erhalten bleiben soll.

Mit der Gratisaktion möchte easyname die Möglichkeit anbieten, das "Webhosting made in Austria" risikolos und unverbindlich zu testen. Zusätzlich gibt es Rabatte beim Transfer von Domains zu easyname und das Unternehmen verspricht außerdem Untersützung beim "Umzug" der Daten in das ISO-zertifizierte Rechenzentrum in Wien. Das kostenlose Hosting umfasst u.a. 25 GB Highspeed SSD Webspace, eine frei wählbare Domain (z.B. .at), eine Datenbank und Let's Encrypt SSL Zertifikate. Weitere Informationen zum Gratisprodukt sind unter www.easyname.at/madeinaustria in Erfahrung zu bringen.

easyname GmbH ist ein österreichischer eigentümergeführter Anbieter von Webhosting, Homepagebaukasten und Domains, mit Serverstandorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz. easyname wurde 2006 gegründet, betreut international über 100.000 Kunden und beschäftigt 30 Mitarbeiter.

www.easyname.at