90 Jahre Erich Sokol

Am 31. März 2023 wäre Erich Sokol (1933 – 2003) 90 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums lädt das Karikaturmuseum Krems seine Besucher:innen zum Geburtstagsspecial mit Jubiläumsführungen ein.

Der Name Erich Sokol steht für künstlerische Vielfältigkeit, visionäres Denken und eine medial stark verschränkte Arbeitsweise. Sokol ist nach wie vor über die österreichischen Grenzen hinaus ein viel beachteter Künstler. An seinem Geburtstag, dem 31. März, wollen wir diesem herausragenden Talent mit einem Spezialprogramm im Karikaturmuseum Krems gedenken und mit unseren Besucher:innen auf den Künstler anstoßen.

– Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor Karikaturmuseum Krems

Beim Geburtstagsspecial dürfen sich Besucher:innen des Karikaturmuseum Krems auf Kuchen und ein Glas Sekt freuen (solange der Vorrat reicht). Die Jubiläumsführungen mit Direktor Gottfried Gusenbauer (16.30 Uhr) sowie den Kuratorinnen Jutta M. Pichler (16.00 Uhr) und Anna Steinmair (17.00 Uhr) geben einmalige Einblicke in das Leben und Schaffen von Sokol. Besucher:innen erfahren dabei spannende Hintergründe zu Sokols farbigen Cartoons. So etwa welche Geschichte hinter dem Bild "Insel der Seligen" steckt oder weshalb Bruno Kreisky im Cartoon "Exhibitionspartie" trotz zwei linker Hände souverän das Billardspiel gegen Josef Taus gewinnt. Nach welchen Kriterien Sokols Arbeiten für die Ausstellungen ausgewählt wurden, verraten die Ausstellungsmacher:innen ebenso wie Anekdoten aus Sokols Leben. Die Jubiläumsführungen sind kostenlos mit gültigem Eintrittsticket. Weitere Informationen unter www.karikaturmuseum.at/sokol-special

Karikaturist, Zeichengenie, Medienpionier

Erich Sokol gilt in der Satire und Karikatur als Wegbereiter einer neuen österreichischen Schule. Bereits als junger Mensch war er ein Visionär und Vorbild für jüngere Generationen. Er veröffentlichte unter anderem in der Arbeiter-Zeitung, dem Punch, der Süddeutschen Zeitung, der Bühne, der New York Times, Die Presse oder im Playboy. Seine Titelseiten für die Kronen Zeitung, Trend und Profil zeichnen sich durch Vielschichtigkeit und tiefsinnigen Humor aus. Sokol gestaltete zahlreiche Plattencover, so zu "Der Herr Karl" von Carl Merz und Helmut Qualtinger. Als Art Director prägte er das Design des ORF maßgeblich und entwickelte das Senderlogo, das sogenannte ORF-Auge. Sokol erhielt zahlreiche Auszeichnungen, so die Goldene Kamera (1971), den Staatspreis für Werbung (1972), das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien (1982), den Nestroy-Ring (1986) und den Olaf-Gulbransson-Preis (2001).

Die außerordentlichen Leistungen und Sokol selbst würdigen wir im Karikaturmuseum Krems 2023 mit einem großen Schwerpunkt. Anlässlich seines 90. Geburtstags ist der Künstler Impulsgeber für drei Ausstellungen und einen Exkurs. Die Jubiläumsschau mit einem Best-Of von Sokols Titelseiten für die Kronen Zeitung ist das Highlight im Ausstellungsjahr.

– Anna Steinmair, Kuratorin Karikaturmuseum Krems





Sokol-Geburtstagsspecial

31.03.2023, 10.00 – 18.00 Uhr

Kuchen und ein Glas Sekt, solange der Vorrat reicht

Jubiläumsführungen:

16.00 Uhr – Kuratorin Jutta M. Pichler

16.30 Uhr – Direktor Gottfried Gusenbauer

17.00 Uhr – Kuratorin Anna Steinmair

www.karikaturmuseum.at/sokol-special





Ausstellungen im Sokol-Jubiläumsjahr:

SOKOL. Titelseiten. Die Jubiläumsschau

11.03. – 29.10.2023

The Award Goes To … SOKOL-Preisträger:innen

18.02.23 – 28.01.24

Der unsterbliche Österreicher

18.02.23 – 28.01.24

Toxische Pommes. Exkurs #10

18.02.23 – 28.01.24

Karikaturmuseum Krems

Museumsplatz 3

3500 Krems

karikaturmuseum.at



Die Pressemappe finden Sie hier



Pressebilder zum Sokol-Jubiläum stehen Ihnen unter diesem Link zur Verfügung