Ins Netz gegangen

Ein dicker Fisch an der Angel: Große Servierplatte von Rice aus ofenfester Keramik (L: 54 cm, B: 19 cm). In Koralle oder Mint ab € 39,90 zu bestellen bei Die Liebelei, Göglstraße 4, 3500 Krems/ Donau, Tel. 0664/ 150 12 68

Diesen Meeresbewohner hat die französische Porzellanmanufaktur Gien an Land gezogen: Serviertablett „Grands Crustacés“ aus Melamin ist um € 45,38 (30 x 22 cm) und um € 75,63 (48 x 38 cm) online zu bestellen über www.artedona.de

Gut gepolstert in See stechen: Kissenbezug „Wave“ (48 x 48 cm) aus Leinen und Baumwolle. Um € 18,– online zu bestellen über www.finelittleday.com

Harte Schale: Die Servierschüssel „Muschel“ von Premier Housewares ist aus robustem Akazienholz gefertigt (B: 23 cm x L: 31 cm). Um € 39,– online zu bestellen über www.westwingnow.de

Salz- und Pfefferstreuer aus der „Hammershøi“-Kollektion von Kähler Design (B: 6 cm). Um € 39,90 in Blau, Grau oder Weiß online zu bestellen über www.kahlerdesign.com

Schwarm mit Charme: Service „Ocean“ von Hering Berlin aus feinem Busikuitporzellan mit Kobaltdekor.Teller um € 236,– (ø 32 cm) und um € 341,– (37 cm) bei Stamm, Petersplatz 8, 1010 Wien, Tel. 01/535 18 23

Fangfrisch auf dem Tisch: Speiseteller aus Keramik mit Streifen in Pastell-Grün, Koralle oder Hellblau (L: 26 cm, B: 21 cm). Von Rice ab € 17,90 bei Die Liebelei, Göglstraße 4, 3500 Krems/ Donau, Tel. 0664/ 150 12 68

Geschirrtücher mit Fischmotiven von ASA Selection (50 x 70 cm). In Türkis oder Grau um € 9,90 bei Cuisinarum, Singerstraße 14, 1010 Wien, Tel. 01/890 21 41

Serie „Lido“ mit Fischprägung umfasst Teller, Becher, Krüge, Schalen, Vasen und Windlichter. Von Leonardo aus hochwertigem Glas in Weiß oder Blau. Stielglas (H: 15 cm, ø 9 cm) ab € 5,59,– im gut sortierten Fachhandel.

Beim Baden im Meer möchte man ihnen nicht begegnen, aber auf dem Schreibtisch machen sie eine gute Figur: Briefbeschwerer mit Quallenprint (H: 16 cm) um € 35,99 bei Zara Home, SCS, 2334 Vösendorf, Tel. 0138/31 053