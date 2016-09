Leichte Babys sind später eher faul

Kinder, die mit einem niedrigen Gewicht zur Welt kommen, sind später weniger aktiv - ob beim Sport in der Schule oder später im Alltag. Das ergibt eine Studie mit 2739 Teilnehmer, veröffentlicht in der Zeitschrift Medicine & Science in Sports & Exercise. Sie bezieht sich auf Daten aus dem Medical Research Council (MRC), die eine Gruppe von Menschen überwacht, die alle in der gleichen Woche im März 1946 geboren wurde.

Obwohl frühere Studien bereits zeigten, dass ein niedriges Geburtsgewicht die Sportlichkeit im jungen Alter beeinflusst, ist dies die erste Studie die beweist, dass sich das Faulsein bis ins Erwachsenenalter durchzieht.



Die Forscher haben über mehrere Jahrzehnte beobachtet, dass Menschen, die mit weniger als 2,5 Kilogramm zur Welt kommen im Alter von 13 Jahren von ihrem Lehrer beim Schulsport als unterdurchschnittlich bewertet wurden und sich zudem im Alter von 36 bis 68 wenig wahrscheinlicher sportliche betätigen, als Menschen, die mit einem höheren Gewicht zur Welt gekommen sind.