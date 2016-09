Primark: Massenhaft Mode zum Mini-Preis

Primark

Die Kette ist in elf Ländern tätig und Teil der Associated British Foods Gruppe. Der Jahresumsatz der Gruppe:16 Mrd. Euro. In Österreich hat Primark aktuell fünf Standorte (SCS, G3, Seiersberg, Innsbruck, PlusCity).

Breege O’Donoghue

Sie ist seit 37 Jahren beim irischen Modediskonter tätig und maßgeblich für dessen Expansion verantwortlich. Ende September geht sie in Pension, bleibt aber weiter beratend tätig.

Wolfgang Krogmann

Er war Deutschlandchef von H&M und auch für Adler Moden und Ulla Popken tätig. Bei Primark verantwortet Krogmann seit sechs Jahren die Standorte in Deutschland und Österreich.