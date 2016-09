Wie viel verdient ein heimischer Bauer eigentlich am täglichen Frühstückssemmerl der Österreicher? Jungbauern-Vertreter haben nachgerechnet, ihnen zufolge verdient ein Bauer lediglich einen Cent pro Semmel. Pro Apfel bleiben einem Bauer vier Cent, bei einem Viertelliter Milch sind es sieben Cent. Bratwürste spülen den Landwirten immerhin 15 Cent in die Kassen.

Mit der Aktion "15 Cent für eine Grillwurst" am Freitag in Wien Mitte machten die Vertreter der agrarischen Jugendorganisationen auf die Einkommenssituation heimischer Bauern aufmerksam und zeigten, wie viel den Produzenten heimischer Lebensmittel unterm Strich bleibt. Die jungen Landwirte appellierten an die Konsumenten, lieber zu heimischen als zu ausländischen Produkten zu greifen.