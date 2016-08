Moderne Wohnungen im 19. Bezirk

Der Projektentwickler und Bauträger PREMIUM lud zur Gleichenfeier in der Billrothstraße 22 in Wien Döbling. Nach nur zehn Monaten konnte der Rohbau nach Plänen von Architekt Karré ZT vom Generalunternehmen Pongratz Bau GmbH finalisiert werden. Die 41 freifinanzierten Eigentumswohnungen sollen im Frühjahr 2017 fertiggestellt werden. Der Vertrieb ist angelaufen, bereits zwei Drittel der Wohnungen sind verkauft. www.billrothstrasse.wien

Preise für Baumit Wopfinger-Lehrlinge

Foto: WKNÖ/Josef Bollwein

Bei den niederösterreichischen Lehrlingswettbewerben 2016 traten heuer 132 Kandidaten aus dem dritten Ausbildungsjahr aus 42 Betrieben in der Sparte Industrie an. Die Firma Baumit Wopfinger gewann den Landestitel im Bereich Elektrotechnik (Dominik Kornfeld) und den Vizemeistertitel in der Kategorie Metalltechnik (Kathrin Fürnschuss). Der Wettbewerb wurde bereits vor zwei Jahren von den Lehrlingen des Unternehmens gewonnen. www.baumit.com

Eigentümerwechsel bei Elk Fertighaus

Der branchenerfahrene Unternehmer Matthias Calice wird der neue Eigentümer des heimischen Marktführers im Fertighausgeschäft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ein Ausbau im Endkundengeschäft in Österreich ist ebenfalls vorgesehen, es folgen weitere Expansionen in Deutschland. Die Standorte und das Management bleiben erhalten, die Exportgeschäfte, Immobilien- und Bauträgerprojekte werden weitergeführt. www.elk.at

Award für Zumtobel

Foto: Zumtobel Drei Mal wurde der österreichische Leuchtenhersteller mit dem „Red Dot Award 2016‘‘ ausgezeichnet. Für „exzellentes Design und wegweisende Gestaltung“ sind die LED-Leuchten im Essener Aalto-Theater geehrt worden. Neben „Caela‘‘ und „Supersystem II‘‘ überzeugte auch die Außenleuchte „Supersystem outdoor‘‘. Sie kann speziell für die Ausleuchtung von Wegen, Plätzen, Straßen und Fassaden genutzt werden. Durch das Baukastensystem ermöglichen die Produkte eine individuelle Anpassung und Planungsfreiheit. www.zumtobel.com

Neuorganisation bei C&P

Foto: /copyright Werner KRUG,2013

Andreas Grabner ist ab sofort Leiter der Projektentwicklung des heimischen Immobilienunternehmens. Er ist zuständig für die Standorte in der Steiermark und in Kärnten. Zusätzlich übernimmt er zusammen mit Nikolaus Gabriel die Funktion auf Projektebene als Geschäftsleiter des Bauquartiers Puntigam. www.cp-ag.at

31. Wiener Stadterneuerungspreis

Foto: Landesinnung Bau Wien/Bernhard Wolf

Platz eins ging an das sanierte Wohnhaus in der Dingelstedtgasse 12 (15. Bezirk) durch akp Architekten Kronreif_Trimmel & Partner ZT. Der Sieger wurde von Walter Ruck, Michael Ludwig und Rainer Pawlick prämiert. www.stadterneuerungspreis.wien

Fixotherm Fensterbänke

Foto: Innovationsservice WKOÖ/Simlinger Manfred Froschauer entwickelte einen Fensterbankanschluss, der einen zuverlässigen Nässeschutz, eine einfache Montage und beste Dämmwerte bieten soll. Das Produkt wurde durch einen neuen Werkstoff, ein PET-Recycling-Material, ermöglicht. www.fixotherm.at

BUWOG-Anteile verkauft

Der Immobilienkonzern IMMOFINANZ hat rund 18,5 Millionen Stück Aktien an den Investor Sapinda Group veräußert, der Anteil an der BUWOG reduziert sich damit auf rund zehn Prozent. Der Preis lag 3,5 Prozent über dem Schlusskurs. „Der Verkaufserlös soll zur Finanzierung des Erwerbes einer 26-Prozent-Beteiligung an der CA Immobilien Anlagen AG verwendet werden“, erklärt Oliver Schumy, Vorstand von IMMOFINANZ. www.immofinanz.at

HTL in Graz-Gösting wird erweitert

Foto: INTER-POOL

Ab dem Sommer 2018 wird die Schule teilsaniert und um ein Werkstättengebäude vergrößert. Die Jury wählte den Entwurf von pfeil architekten ZT. Die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre, die BIG investiert im Auftrag des Bildungsministeriums rund 20,5 Millionen Euro. www.big.at