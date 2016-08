Freie Gewerbe: Kleiner Wurf, große Wirkung

KURIER: Die Regierung plant einen einheitlichen Gewerbeschein für alle 440 freien Gewerbe. Was bedeutet das aus arbeitsrechtlicher Sicht?

Wolfgang Mazal: Jede Verwaltungsvereinfachung ist zu begrüßen. Das österreichische System des Arbeitsrechts baut allerdings darauf auf, dass jeder Unternehmer eindeutig einer Teilorganisation der Wirtschaftskammer zugeordnet wird. Diese muss wissen, was ein Unternehmer ungefähr tut, weil davon abhängt, dass der richtige Kollektivvertrag angewendet wird. Ohne klare Zuordnung bricht das Kollektivvertragssystem in sich zusammen.

Wäre ein freies Gewerbe ganz ohne Zuordnung zu einem Fachverband der Wirtschaftskammer denkbar?

Foto: AP/Hans Punz Das würde eine Folgewirkung erzeugen, die wirklich dramatisch wäre: Dazu müsste das Arbeitsrecht großflächig geändert werden. Das ist nicht anzuraten.

Was würde eine solche radikale Freigabe auslösen?

Dann hat der Gewerbetreibende entweder überhaupt keinen Kollektivvertrag. Oder es würden nach Beliebigkeit Kollektivverträge angewendet, die verschiedene der angemeldeten Gewerbe abdecken. Oder, die dritte Möglichkeit: Man müsste mit dem ÖGB einen Kollektivvertrag verhandeln, der im Worst Case 440 Lohngruppen enthält. Das wären alles sehr eigenartige Effekte.

Wie könnte dann die Neuregelung der freien Gewerbe klappen?

Genau das ist die Frage. Irgendwann und irgendwo muss der Gewerbetreibende bekannt geben, welche Tätigkeit er entfalten will. Dies sollte am besten gleich bei der Anmeldung und nicht in einem späteren Schritt erfolgen. Ganz ehrlich: Wenn ein Unternehmer am Anfang nicht weiß, was er tun möchte, wird er vermutlich nicht weit kommen. Irgendwann müsste er es ohnehin definieren. Eine umfassende Gewerbeberechtigung und eine spätere Konkretisierung wäre eine Verdoppelung der bürokratischen Vorgänge – und wenig sinnvoll.

Was wäre daran so negativ?

Wenn sich im Nachhinein oder im Zuge einer Beitragsprüfung herausstellt, dass nach dem falschen Kollektivvertrag bezahlt wurde, ist das für alle Beteiligten schlimm. Für den Unternehmer, der womöglich mit großen Nachforderungen konfrontiert ist, weil er sich falsch eingeschätzt hat. Für die Arbeitnehmer, falls das Unternehmen pleite geht. Und für die Kassen, die dann bei den Beiträgen durch die Finger schauen. Deshalb ist dringend zu empfehlen, eine Zuordnung im Vorhinein zu machen, damit jedem klar ist, wie die Lohnkosten zu kalkulieren sind.

Besteht die Gefahr eines KV-Shopping? Dass also unter mehreren Optionen die günstigste herausgepickt wird?

Im derzeitigen System nicht. Die Kammer überprüft die Zuordnung und es gibt Kontrolldruck durch die Konkurrenz. Ich kenne etliche Fälle, wo Leute angezeigt wurden – so gab es vor Jahren einen Gebäudereiniger, der Probleme erhielt, weil er Vorhänge gewaschen hat. Auch Gewerkschaft, Betriebsrat und Arbeiterkammer haben Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich Beitrags- und Steuerprüfungen.

Wie läuft das jetzt ab, wenn ein Unternehmer mehrere freie Gewerbe betreiben will?

Deckt ein Gewerbe mit seinen Nebenrechten (z.B. Handel) die anderen Gewerbe ab, reicht eine Anmeldung, sonst nimmt er die Anmeldung bei mehreren Fachverbänden vor. Dann muss bestimmt werden, welcher Kollektivvertrag anzuwenden ist - dafür gibt es im Gesetz klare Bestimmungen.

Heißt das, dass de facto jetzt auch schon eine klare Festlegung stattfinden muss?

Das hängt von der Organisation ab. Wenn der Unternehmer drei unterschiedliche Gewerbe an drei Standorten anmeldet, wendet er drei Kollektivverträge an. Bei einer Mischtätigkeit an einem Standort wird geprüft, was er überwiegend macht.

Was halten Sie generell von der Idee, die 440 freien Gewerbe mit einem einzigen Gewerbeschein zu ermöglichen?

Ob jemand die Berechtigungen für fünf, zwanzig oder dreißig freie Gewerbetätigkeiten zusätzlich erhält, ist an sich völlig egal. Er muss nur von Anfang an sagen, wovon er Gebrauch macht. Die Anmeldung ist im Übrigen nicht das große Thema. Ich glaube, da hätten wir in der Gewerbeordnung und für Unternehmensgründer in Österreich größere Probleme zu lösen.

Immerhin würden dadurch die Kosten sinken, oder?

Konkret geht es darum, dass der Unternehmer für drei Fachverbände drei Mal die Grundumlage zahlen muss. Diese beträgt in den meisten Fällen zwischen 100 und 300 Euro pro Jahr. Wenn er daran scheitert, bewegt er sich vermutlich ohnehin auf dünnem Eis; ökonomisch größere Probleme haben Kleinunternehmer mit der Sozialversicherung, nicht mit der Kammer.

Für die Wirtschaftskammer spielen diese Beiträge vermutlich sehr wohl eine Rolle.

Das ist ein kammerinternes Thema und sollte in der Diskussion aus Sicht des Staates nicht primäres Anliegen sein, wenn es um Systemfragen geht.

Wie müsste denn ein großer Wurf zur Reform der Gewerbeordnung aussehen?

Das ginge meines Erachtens anders: Dafür müssten die reglementierten Gewerbeberechtigungen breiter gefasst werden, sodass sie Tätigkeitsprofile umfassen, die auch wirklich der Realität entsprechen. Damit auch der Gebäudereiniger künftig nicht mehr unzulässig handelt, wenn er in einem gesonderten Auftrag die Vorhänge wäscht. Und die zentrale Frage lautet natürlich: Für welche Gewerbe braucht man künftig noch Befähigungsnachweise?