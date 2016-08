Die tschechische Staatsbahn (Ceske Drahy, CD) will auf der Strecke zwischen Prag und Linz künftig Expresszüge einsetzen und damit die Fahrzeit auf rund vier Stunden verkürzen. Die Regierung in Prag hat am Mittwoch ein entsprechendes Projekt des Verkehrsministeriums gebilligt, dessen Kosten mit 85 Mio. Kronen (3,15 Mio. Euro) pro Jahr veranschlagt werden.

Bisher fahren zwar zwischen Prag und Linz Schnellzüge, allerdings dauert die Reise etwa fünf Stunden, weil die Züge in kleinere Städten halten. Die Bahn ist damit nicht konkurrenzfähig gegenüber Bussen, die die Strecke in 3 Stunden und 50 Minuten zurücklegen.

Die Expresszüge sollen nur in Tabor und Ceske Budejovice (Budweis) halten. Geplant sind ab dem Inkrafttreten des neuen CD-Fahrplans im Herbst 2016 vier Züge täglich - ab Prag jeweils um 6 Uhr früh und dann um 10, 14 und 18 Uhr.