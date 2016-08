Wer zieht in die Hofburg ein? Teil 2

In der Diskussion zur Wiederholung des 2. Wahlganges zur Bundespräsidentenwahl 2016 am 2. Oktober 2016 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an den Kandidaten Norbert Hofer zu stellen.



Herausgeber Helmut Brandstätter wird das Gespräch moderieren und lädt Sie zu einem spannenden Abend ein:

Montag, 26. September 2016 | 18 Uhr

Raiffeisen Forum

(Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien)



Anmeldung unter: events@kurier.at

Im Rahmen der „KURIER Gespräche“ bietet der KURIER seinen Lesern die Möglichkeit, Fragen an Persönlichkeiten zu stellen. Das Gespräch gliedert sich in eine erste Gesprächsrunde von Podiumsgast und Moderator, anschließend stellen Leser ihre Fragen. Die Podiumsgespräche dauern in etwa eine Stunde. 200 Gäste besuchen die Veranstaltungen durchschnittlich.