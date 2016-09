Wie bereits im Vorjahr wird auch heuer das Goldene Quartier als Bühne für die Vogue Fashion's Night Out dienen. Nachdem das Mode- und Shoppingevent jahrelang unter anderem in New York, London und Berlin abgehalten wurde, kommt es nun zum zweiten Mal in die österreichischen Hauptstadt.

Eröffnet wird der vom Fashion-Magazin VOGUE Deutschland initiierte Event von VOGUE-Chefredakteurin Christiane Arp im Rahmen eines Empfangs in The Bank Bar & Brasserie im Park Hyatt Vienna. Um 19 Uhr startet die Modeparty mit einer Openingshow in der Seitzergasse und im Tuchlaubenhof. Der Eintritt zu dieser ist frei. Gezeigt werden Entwürfe der Wiener Modemacher und Schmuck von Pomellato. Highlight des Abends ist die Präsentation der Designerin Lena Hoschek, die ihre aktuelle Kollektion "The Brits" zeigen wird.

Alle teilnehmenden Stores erwarten ihre Gäste mit verlängerten Öffnungszeiten (bis mindestens 21 Uhr), besonderen Aktionen, Premieren und Limited Editions.

Programm:

18.45 Uhr: Modenschau „Das kleine Schwarze – Hommage an Audrey Hepburn“

19.15 Uhr: MÖWE on Turntables

20.00 Uhr: Haute Couture Cruise Collection der Wiener Modemacher

20.15 Uhr: MÖWE on Turntables

21.00 Uhr: Pomellato Showcollection

21.30 Uhr: Closing Show by Lena Hoschek „The Brits“

danach After Show Party in The Bank & Brasserie & Bar im Park Hyatt Vienna